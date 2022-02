Grote brand in appartementencomplex in Kaag

In een appartementencomplex in Kaag, bij Lisse, is een grote brand uitgebroken. Dertig bewoners zijn geëvacueerd. Eén persoon wordt nog vermist.

In eerste instantie zei een brandweerwoordvoerder dat er mensen gewond zijn geraakt, maar bij nader inzien lijkt daarvan geen sprake te zijn. Wel zijn mensen nagekeken door ambulancepersoneel.

De brand brak even voor 21.30 uur uit door onbekende oorzaak. De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt naar het dorp, dat op een eiland ligt. Korpsen uit de omgeving werden opgeroepen om te komen blussen. Het werk wordt bemoeilijkt door de harde wind.

Het gaat om tien appartementen met daaronder een restaurant. De dertig geëvacueerde mensen zijn opgevangen in een zeilschool op het eiland.