Opnieuw omgevallen bomen en losgerukte dakplaten, nu al schade door Franklin

Ook de zware regenval veroorzaakt overlast. Vanwege water op de weg is de A20 ter hoogte van knooppunt Kleinpolderplein in beide richtingen gesloten, meldt de ANWB. Omrijden kan via de A4 en A15.

Minder trams, treinen rijden wel

Het waait al de hele dag hard, maar de piek van storm Franklin wordt vanavond verwacht tussen 20.00 en 23.00 uur. Tijdens die uren geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland code oranje.

Uit voorzorg rijden daarom in Amsterdam negen tramlijnen rond 18.30 uur hun laatste ritten, laat de GVB via Twitter weten. De metro's, bussen en ponten blijven wel rijden en varen, tenzij er plotselinge schade is vanwege de storm.