Macron en Poetin: nog steeds hoop op diplomatieke oplossing

De Franse president Macron heeft met zijn Russische ambtgenoot Poetin gebeld over de situatie in Oost-Oekraïne. Dat gesprek duurde een uur en drie kwartier.

Beide landen melden dat Macron en Poetin het in het gesprek niet eens werden over wie verantwoordelijk is voor de toegenomen spanning in Oost-Oekraïne. Macron legt de schuld bij de door Rusland gesteunde separatisten en Poetin houdt Oekraïense veiligheidstroepen verantwoordelijk.

Ook bekritiseerde Poetin in het gesprek nogmaals de militaire steun van het Westen aan Oekraïne. Verder herhaalde hij dat de NAVO de Russische eisen voor veiligheidsgaranties serieus moet nemen en daar concreet en ter zake op moet reageren.

De presidenten benadrukten in het telefoongesprek de noodzaak om te blijven zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de crisis in Oost-Oekraïne. Volgens Frankrijk hebben ze afgesproken dat er morgen een overleg is tussen Rusland, Oekraïne en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Van Russische zijde is dat niet bevestigd.

Verder staat er morgen een telefoongesprek op de agenda tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en zijn Franse collega Le Drian.

Militaire oefeningen niet beëindigd

Ondertussen zijn de militaire oefeningen van Rusland en Belarus bij de Oekraïense noordgrens nog altijd niet beëindigd. De verwachting was dat de oefening vandaag zou worden afgesloten en de troepen zouden vertrekken, maar Rusland heeft besloten dat de troepen langer blijven vanwege de toegenomen spanningen in Oost-Oekraïne.

De afgelopen dagen is de situatie in die regio verslechterd, vooral langs de frontlinie in het zuidoosten van Oekraïne. Dit weekend werden door zowel het Oekraïense regeringsleger als de door Rusland gesteunde separatisten gevechten gemeld. Aan beide kanten zouden twee doden te betreuren zijn.

Ook vandaag waren er opnieuw meldingen van militaire agressie. Internationale persbureaus spreken van honderden artilleriegranaten die bij de frontlijn werden afgeschoten.