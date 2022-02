Opnieuw onstuimig weer: KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten

Na de stormen Dudley en Eunice waarschuwt KNMI vandaag opnieuw voor zware tot zeer zware windstoten. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven. In de loop van de dag zal de wind toenemen.

Vanaf het begin van de avond worden in heel het land zware windstoten verwacht van 75 tot 90 kilometer per uur, in de kustgebieden mogelijk tot 100 kilometer per uur. De piek wordt later op de avond bereikt met zeer zware windstoten van landinwaarts 100 kilometer en in de kustgebieden mogelijk 110 tot 120 kilometer per uur, die vaak gepaard gaan met stevige buien.

Plaatselijk kan de wind opnieuw schade aanrichten, aldus het KNMI. Vooralsnog geldt daarom code geel voor heel Nederland. Afhankelijk van de nieuwste voorspellingen wordt dat later vandaag mogelijk regionaal verder opgeschaald naar code oranje.

Ook maandag is er kans op zware windstoten, van zo'n 75 tot 80 kilometer per uur in het binnenland en 90 kilometer per uur langs de kust.