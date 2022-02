Spaanse dierenwet reikt van baasje tot circus, maar ontziet de toreador

Met een serie vergaande wetsvoorstellen wil de Spaanse regering dierenleed aanpakken. Als het parlement ermee instemt, wordt bijvoorbeeld de verkoop van huisdieren in winkels verboden en verdwijnen wilde dieren uit het circus.

De maximum celstraf voor het doden van dieren wordt verhoogd van een naar twee jaar. Voor seksueel misbruik van een dier kan de dader straks een jaar de cel ingaan. Het misbruik moet dan wel zijn aangetoond door een dierenarts.

Dierenwelzijnsorganisaties verwelkomen de wetsvoorstellen, maar wijzen er tegelijkertijd op dat diverse vormen van dierenleed buiten schot blijven. Het stierenvechten, de jacht en de behandeling van vee in fokkerijen en stallen worden niet specifiek in de wetsvoorstellen meegenomen. Volgens de Groene Partij is het wetsvoorstel veelomvattend, maar gaat het nog niet ver genoeg.

De nieuwe wet komt uit de koker van Podemos, coalitiepartner in de Spaanse regering. De populistische linkse partij heeft het welzijn van dieren hoog op de agenda staan.

Achterlaten huisdieren

Burgers die straks een kat, hond of ander huisdier willen kopen, kunnen alleen nog terecht bij goedgekeurde fokkers. Nu worden de dieren nog verkocht in dierenwinkels en op sommige markten. Als koppels uit elkaar gaan, bepaalt de rechter of er gezamenlijke voogdij komt of dat een van de twee baasjes verantwoordelijk wordt voor het beestje. Levensbeëindiging van huisdieren mag alleen nog worden gedaan door dierenartsen, in de vorm van euthanasie.

Het langer dan 24 uur onbeheerd laten van honden wordt straks ook strafbaar. Maar volgens dierenrechtenadvocaat Nuria Menéndez de Llano moet er ook een celstraf worden ingevoerd voor het achterlaten van honden. "Dit grote probleem, dat zo'n 300.000 dieren per jaar treft, moet serieuzer worden genomen", zegt ze tegen de krant El País.