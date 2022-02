Nederlandse ambassade Kiev vanwege veiligheid tijdelijk verplaatst naar Lviv

De Nederlandse ambassade in Oekraïne heeft alle werkzaamheden tijdelijk verplaatst van de hoofdstad Kiev naar de westelijk gelegen stad Lviv. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat vandaag besloten om veiligheidsredenen.

Andere westerse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, verplaatsten hun diplomaten al eerder naar Lviv. Gisteren kondigde ook de NAVO aan dat alle medewerkers uit Kiev vertrekken en hun werkzaamheden voortzetten in Lviv en Brussel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt zich grote zorgen te maken over de situatie in Oekraïne. Een woordvoerder kan niet zeggen hoeveel Nederlandse ambassademedewerkers nog in Kiev zijn. Een deel van het personeel was al eerder naar Lviv uitgeweken toen daar een week geleden een steunpunt werd ingericht.

Waarschuwingen NAVO en VK

Onder meer de NAVO, de VS en het VK zeggen dat Rusland zich voorbereidt op een grootscheepse Russische aanval op Oekraïne. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zei gisteravond dat alles erop wijst dat zo'n offensief ophanden is. Volgens de Britse premier Johnson zijn er aanwijzingen dat Moskou zich klaarmaakt voor "de grootste oorlog in Europa sinds 1945".

De afgelopen maanden bouwde Rusland een grote troepenmacht uit op verschillende plekken langs de grens met Oekraïne. Een bron van het Amerikaanse leger zegt tegen persbureau AP dat naar schatting 40 tot 50 procent van de Russische grondtroepen klaar is om aan te vallen.

Volgens president Poetin zijn de militairen naar het grensgebied verplaatst in verband met militaire oefeningen. De gezamenlijke militaire oefening met het leger van Belarus zou tot vandaag duren, maar is verlengd. Volgens de minister van Defensie van Belarus is er een verband tussen dat besluit en "de toenemende militaire activiteit bij de buitengrens". Dat betekent dat de Russische militaire eenheden langer op Belarussisch grondgebied blijven.

Beschietingen Oost-Oekraïne

Vandaag zijn er opnieuw meldingen van militaire agressie in het oosten van Oekraïne. Internationale persbureaus spreken van honderden artilleriegranaten die bij de frontlijn tussen het leger van Oekraïne en door Rusland gesteunde separatisten werden afgeschoten.

Sinds enkele dagen worden op grote schaal burgers vervoerd vanuit Oost-Oekraïne naar Rusland. Volgens de pro-Russische leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk is dat nodig omdat de burgers in gevaar zijn door acties van het Oekraïense leger. Er zijn meer dan 700.000 Russische paspoorten verstrekt aan inwoners van de regio's die worden bestuurd door de pro-Russische separatisten.

Waarom Poetin niet wil dat de NAVO uitbreidt, legden we eerder uit in deze video: