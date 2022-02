Wekdienst 20/2: Sluitingsceremonie in Peking • Macron belt met Poetin over Oekraïne

Goedemorgen! Drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten draagt de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie in Peking. De presidenten van Frankrijk en Rusland bellen over de spanningen rond Oekraïne. Daar zal het ook over gaan op de laatste dag van de Veiligheidsconferentie in München.

Eerst het weer: het is vandaag opnieuw winderig en er valt veel regen bij een middagtemperatuur van 10 of 11 graden. Vanavond neemt de wind toe en komen er zeer zware windstoten voor.