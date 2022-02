Opnieuw tientallen arrestaties bij parlement in Ottawa

De Canadese politie heeft in de hoofdstad Ottawa een einde gemaakt aan het wekenlange protest bij het parlement. Honderden agenten zetten onder meer pepperspray en flitsgranaten in om het protest tegen de coronamaatregelen en de regering van premier Trudeau te doen stoppen. Tientallen mensen zijn aangehouden.

Bij het parlement werd zo'n drie weken betoogd, onder meer met vrachtwagens. Gisteren werden al ruim honderd mensen gearresteerd. Volgens de lokale politie zijn er de afgelopen twee dagen in totaal 170 demonstranten aangehouden. De blokkade van het parlement, het kantoor van Trudeau en de Canadese centrale bank is volgens de politie nu voorbij.

"Deze onwettige bezetting is opgeheven", zegt de waarnemend politiechef van Ottawa, Steve Bell. Hij wees er wel op dat er her en der nog kleine groepjes betogers zijn. Bell zegt "door te gaan tot onze missie is afgerond". De politie is gestart met meerdere onderzoeken tegen demonstranten vanwege illegaal wapenbezit. 38 vrachtwagens werden weggesleept.

Pepperspray

Volgens de politie waren de demonstranten "agressief en aanvallend" en was het daarom noodzakelijk om pepperspray in te zetten. Organisatoren van het protest zeggen dat de politie te veel geweld heeft gebruikt. Zij spreken van machtsmisbruik. "Het kost tijd om vrachtwagens weg te halen", meldden de organisatoren in een verklaring.

Het lijkt er overigens niet op dat met de ontruiming de protestbeweging is gestopt. Volgens de Canadese grenswacht zijn er demonstranten bij een belangrijke grensovergang in het westen van het land actief en ondervindt het verkeer daar hinder van.

Gisteren werd een deel van het protest al ontmanteld. Betogers lieten zich niet zomaar wegsturen: