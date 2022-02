Conflict rond Oekraïne? Russen zappen liever weg van het nieuws

"Dit is hoe Russen het zien: het Westen, dat zijn allemaal boeven en de held is Rusland", zegt opiniepeiler Denis Volkov van het onafhankelijke Levada-centrum in Moskou. "De meeste Russen geloven de Kremlin-theorie dat het Westen verantwoordelijk is voor de spanningen. En daarom steunt de publieke opinie de Russische regering, welke stappen die ook zet."

De staatsmedia, en vooral de televisie, hebben nog steeds grote invloed op de publieke opinie in Rusland. Twee derde van de Russen gebruikt de televisie als belangrijkste informatiebron. "De meeste Russen nemen het voor waar aan, maar willen er liever niets over horen. Als de media iets zeggen over Oekraïne, schakelen ze direct over naar een leuke talentenshow. We zijn het zat, is het algemene gevoel", zegt Volkov.

Omdat de meeste mensen wegzappen of besluiten lekker naar buiten te gaan, leeft op straat het gevoel dat het niet tot een oorlog komt. Toch zijn de spanningen voelbaar. "Mensen willen geen oorlog, ze zijn er bang voor. Maar omdat de meeste mensen de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij het Westen neerleggen, achten ze het wel mogelijk."