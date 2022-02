Stormschade spoor groot, nog steeds nauwelijks treinen

De stormschade aan het spoor is zo groot dat er nog steeds nauwelijks NS-treinen kunnen rijden. Spoorbeheerder ProRail is bezig met herstelwerkzaamheden, die langer duren dan eerder werd gedacht. Ook vannacht en morgen verwacht ProRail nog bezig te zijn met de herstelwerkzaamheden.

Het treinverkeer werd gistermiddag uit voorzorg stilgelegd en op dit moment is de dienstregeling slechts op enkele trajecten weer hervat. Dat is tussen Eindhoven en Venlo en Eindhoven en Heerlen. Richting Duitsland rijden vandaag sowieso geen treinen en richting Brussel rijden er pas na 18.00 uur enkele treinen. Sommige regionale vervoerders hebben de dienstregeling al wel hervat.

De schade aan het spoor is groot volgens ProRail. Op veel plaatsen is er materiaal op het spoor geblazen, zijn er bomen omgevallen of is er andere schade.