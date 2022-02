Veelzijdig, taai, maar vooral mensen helpen: zo zien gemeenteraadsleden hun werk

Selin Karar (34), gemeenteraadslid en lijsttrekker voor GroenLinks in Bergen op Zoom

"Raadslid zijn geeft ontzettend veel voldoening, omdat je echt iets voor mensen kunt betekenen. Wat dat betreft ben ik echt verliefd geworden op het vak.

In de coronacrisis hebben we voor elkaar gekregen dat de minima in onze gemeente ontzien zijn gebleven, daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb me met veel meer dossiers beziggehouden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Omgevingswet, de Jeugdraad, maar ook met zaken zoals toegankelijkheid. Veel mensen begrijpen de vaak ambtelijke taal niet of komen moeilijk in contact met de gemeente. Dat wil ik ook verbeteren.

Er zijn zo veel aspecten aan het werk, maar vaak zien mensen alleen wat er in de media komt of wat er tijdens een raadsvergadering wordt besproken. Aan de achterkant gebeurt er veel meer. Zo zit ik in veel werkgroepen over allerlei thema's. Die moet ik allemaal goed voorbereiden. Daarnaast heb je veel contact met inwoners die vragen of klachten hebben. Het kost allemaal tijd en dat heeft invloed op je privéleven. Je moet dit werk echt doen uit overtuiging, passie en de wil om iets te bereiken voor een ander."