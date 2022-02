Biden: Rusland heeft besloten tot invasie Oekraïne, maar praten is nog mogelijk

"We zullen het Oekraïense volk steunen en Rusland rekenschap laten afleggen voor wat het doet in Oekraïne", waarschuwt Biden. Hij zegt dat er de afgelopen dagen veel overleg is geweest en dat de VS, NAVO-lidstaten en de EU bereid zijn om sancties op te leggen aan Rusland bij een invasie.

'Brand en explosie'

De Amerikanen zijn niet van plan om troepen te sturen naar Oekraïne, maar Biden zegt het land wel te ondersteunen met wapens, munitie en humanitaire en economische hulp.

Bidens verklaring volgt kort op meldingen dat er in de opstandige regio Loegansk een grote brand in een gaspijpleiding is uitgebroken na een zware explosie. Op Telegram-kanalen van separatisten, die dus op de hand zijn van Rusland, wordt gemeld dat Oekraïners daarvoor verantwoordelijk zijn. Andersom klinkt het verwijt dat juist de separatisten erachter zitten.

Er werd vandaag ook gemeld dat een auto is opgeblazen bij een regeringsgebouw in Loegansk. Een commandant van de separatisten claimde dat dat zijn wagen was.