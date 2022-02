Eerste evacués uit Oost-Oekraïne aangekomen in Rusland

Pro-Russisch Donetsk en Loegansk verklaarden zich in 2014 onafhankelijk en voeren sindsdien strijd met Oekraïne. De afgelopen dagen intensiveerden de beschietingen over en weer in het gebied. Beide partijen geven elkaar de schuld van die escalatie.

Correspondent Iris de Graaf noemt de ontwikkelingen zorgelijk. "Het Kremlin kan al deze gebeurtenissen bij elkaar gebruiken als mogelijk voorwendsel om Oekraïne opnieuw binnen te vallen. Het past in elk geval allemaal in het beeld dat Rusland steeds schetst: 'Het Westen bedreigt ons, en wij moeten 'onze burgers' in Oekraïne beschermen'."

Voorbereid?

Leden van het onderzoekscollectief Bellingcat wijzen er dus op dat de strategie van de opstandige volksrepublieken voorbereid lijkt te zijn. Uit de metadata van de filmpjes die Poesjilin en zijn collega uit Loegansk via Telegram hebben gedeeld, blijkt dat ze woensdag al zijn opgenomen, hoewel ze het hebben over "vandaag, 18 februari".

"Hebben ze net het enige populaire sociale medium op aarde gebruikt waar je de metadata van het originele bestand kunt zien bij geüploade video's. Dankjewel, slimmeriken!", twittert Aric Toler van Bellingcat.