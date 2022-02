Oud-agente Minneapolis krijgt twee jaar cel voor doden zwarte verdachte

Voormalig politieagent Kimberly Potter is door een rechter in de Amerikaanse staat Minnesota veroordeeld tot twee jaar celstraf. In april schoot zij Daunte Wright dood in een voorstad van Minneapolis. De 20-jarige zwarte man verzette zich bij een verkeerscontrole.

De straf is lager dan de ruim zeven jaar die was geëist door de officieren van justitie. De rechter besloot dat een mildere straf gepast is, omdat zij ervan overtuigd is dat Potter haar stroomstootwapen wilde gebruiken in plaats van haar pistool.

Wright werd na een verkeerscontrole verzocht om zijn auto aan de kant te zetten. Daarna werd hij aangehouden omdat er een arrestatiebevel tegen hem bleek te lopen. Toen hij zich verzette, greep de 49-jarige Potter naar eigen zeggen naar haar stroomstootwapen, maar gebruikte ze haar dienstpistool.

De fatale arrestatie werd door de bodycam van Potter vastgelegd. De jury had drie dagen nodig om tot een beslissing te komen. Potter werd schuldig bevonden aan doodslag.

George Floyd

De dood van Wright was de aanleiding voor gewelddadige protesten in de voorstad Brooklyn Center. Hij werd doodgeschoten terwijl het al onrustig was in Minneapolis. Voormalig agent Derek Chauvin stond op dat moment terecht omdat hij in mei 2020 George Floyd had gedood, de zaak die een grote impuls gaf aan de Black Lives Matter-beweging.

In juni werd Chauvin veroordeeld tot 22,5 jaar cel. De veroordeling van Potter is nu de tweede in een jaar tijd voor het doden van een zwarte Amerikaan door een agent.