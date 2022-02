Agent in Eindhoven veroordeeld voor buitensporig gebruik van wapenstok

Het gerechtshof in Den Bosch heeft een politieman veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden voor het disproportioneel gebruik van zijn wapenstok. De rechtbank had de agent eerder vrijgesproken.

De 52-jarige agent probeerde met collega's in januari 2020 een verwarde man aan te houden in de Hoogstraat in Eindhoven. Ze achtervolgden hem, maar de 21-jarige man sprong plotseling achter het stuur van een politieauto. Twee agenten probeerden de man uit de auto te trekken, de man verzette zich hevig en was onder invloed van drugs. Ook pepperspray haalde niets uit.

Schedelbasisfractuur

De agent wilde zijn collega's helpen en pakte daarom zijn wapenstok. Binnen korte tijd sloeg hij dertien keer. Eén keer raakte hij de man op z'n hoofd. Die liep daardoor een schedelbasisfractuur op.

De agent gebruikte een nieuw type wapenstok, een uitschuifbaar model dat zwaarder is dan het model dat eerder door de politie werd gebruikt. Hij had een training gevolgd waarin was uitgelegd dat de gevolgen ernstig kunnen zijn wanneer vitale onderdelen van het lichaam met de stok worden geraakt.

Uitstekende staat van dienst

Het hof oordeelt dat de agent kon weten dat de man kon overlijden als hij op z'n hoofd zou worden geraakt. Ook vindt het hof dat het niet noodzakelijk was om de wapenstok op deze manier te gebruiken, meldt Omroep Brabant.

Bij het bepalen van de strafmaat heeft het hof er rekening mee gehouden dat de agent een uitstekende staat van dienst had. Bovendien is hij ook al disciplinair door de politie gestraft.