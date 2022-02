38 Indiërs ter dood veroordeeld om aanslagen in 2008

In India zijn 38 mannen ter dood veroordeeld voor bomaanslagen in de stad Ahmedabad in 2008. Elf anderen kregen levenslang. Ze zijn schuldig bevonden aan het plegen van een terroristische aanslag.

Het is voor het eerst dat zo veel mensen de doodstraf hebben gekregen voor één zaak in India, schrijft persbureau AP.

Op 26 juli 2008 gingen in ruim een uur op verschillende plekken in Ahmedabad negentien bommen af bij warenhuizen en ziekenhuizen. 56 mensen kwamen om het leven en nog eens ruim 200 mensen raakten gewond. Meerdere islamitische terroristische organisaties eisten de verantwoordelijkheid op.

28 maal vrijspraak

Openbaar aanklagers hadden de doodstraf geëist. De rechter sprak over een zeer zeldzame zaak die veel onschuldige levens heeft gekost. De veroordeelden gaan in hoger beroep, zegt hun advocaat. 28 verdachten werden vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Ahmedabad ligt in de westelijke staat Gujarat. Daar zijn geregeld gewelddadige confrontaties tussen hindoes en moslims. In 2008 was de huidige premier Modi de hoogste bestuurder in de staat.