Nederland zet zich schrap voor storm Eunice, code rood in Zuid-Engeland

Nederland maakt zich op voor de komst van storm Eunice. Voor bijna heel het land heeft het KNMI vanaf 14.00 uur code oranje uitgegeven. Dat gebeurt als er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.

Alleen in Limburg is code geel van kracht. Treinen rijden niet en veel scholen zijn dicht. Ook werken vandaag extra veel mensen thuis. Eind van de avond neemt de windkracht af.

Code rood Zuid-Engeland

In het buitenland wordt ook rekening gehouden met de zware storm. Zo geldt ook voor delen van België en op verscheidene plekken langs de Franse kust code oranje. Voor een groot deel van Zuid-Engeland geldt zelfs code rood wegens levensgevaarlijke omstandigheden. Het openbare leven raakt daar vandaag totaal ontregeld, is de verwachting.

De Britse autoriteiten hebben miljoenen inwoners opgeroepen om vandaag niet naar buiten te gaan. Het leger staat paraat om in te grijpen, meldt de BBC. Volgens de omroep wordt Eunice een van de zwaarste stormen van de afgelopen dertig jaar.

Ook vanochtend al veel wind

Vanaf vanmiddag treft Eunice dus in alle hevigheid Nederland. Maar ook vanochtend moet al rekening worden gehouden met veel wind. De NS en regionale vervoerders rijden de komende uren in het hele land met een stormdienstregeling. Zo rijden er in en rond Rotterdam aan het eind van de ochtend al geen trams, bussen en metro's meer. Vanaf 14.00 uur ligt het openbaar vervoer in het hele land stil.