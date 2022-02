OM eist 12 jaar cel tegen Afghaanse verdachte van oorlogsmisdaden

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 12 jaar tegen een 76-jarige Afghaan die verdacht wordt van oorlogsmisdaden. De man, Abdulrazaq R., zou in de jaren 80 van de vorige eeuw aan het hoofd hebben gestaan van de Pul-e-Charkhi-gevangenis in Kabul. Het was destijds een van de meest gevreesde plekken voor politieke gevangenen in het land.

Onder het communistische regime dat toen aan de macht was, werden politieke tegenstanders massaal opgepakt en zonder eerlijk proces opgesloten onder erbarmelijke omstandigheden. Honderden mensen stierven in de gevangenis en sommigen die de martelingen overleefden, kregen pas na jaren een schijnproces. Ook zouden gevangenen zijn geëxecuteerd.

R., die volgens het OM een sleutelrol had in de verschrikkingen die zich in de gevangenis afspeelden, vluchtte in 2001 met zijn gezin naar Nederland. Hij kreeg asiel en verwierf later de Nederlandse nationaliteit, volgens het OM onder een valse naam. Hij vestigde zich in Kerkrade.

Jarenlang onderzoek

In 2012 kwam het Team Internationale Misdrijven R. op het spoor, mede door berichten op internetblogs over een belangrijke Afghaanse gevangeniscommandant die in Nederland zou zijn. Daarna volgde een uitgebreid onderzoek. Er zijn 25 getuigen in meerdere landen gehoord en gesprekken van het gezin van R. zijn afgeluisterd.

Op basis van het onderzoek heeft het OM geconcludeerd dat R. inderdaad de functionaris van de Afghaanse staatsveiligheidsdienst is die werd gezocht, waarna hij in 2019 is gearresteerd. Zelf houdt R. vol dat er sprake is van een persoonsverwisseling, maar de officieren van justitie geloven dat niet.

Valse identiteit

"Verdachte zweeg over zijn verleden toen hij in 2001 asiel in Nederland aanvroeg. En niet alleen dat. Met een valse identiteit heeft verdachte bewust gepoogd onder de radar te blijven. Dat is kwalijk", vindt het OM. "Maar wat nog veel kwalijker is, is dat hij daarmee ook vele slachtoffers het zwijgen heeft opgelegd. Daar is nu een eind aan gekomen."

Oorlogsmisdrijven behoren tot de zwaarste categorie misdaden. Het OM vindt het belangrijk dat daders bestraft worden, ook al gebeurt dat pas jaren later. "Ze moeten weten dat waar ze ook gaan of staan, zelfs als dat ver weg is, het recht ze kan achterhalen. Ook al duurt dat jaren, soms zelfs tientallen jaren."

Het proces tegen Abdulrazaq R. begon gisteren. Hij was toen aanwezig in de rechtszaal, maar zei zich niets meer te herinneren. Vandaag was hij er niet bij. Morgen beginnen zijn advocaten aan hun pleidooi. De behandeling van de zaak duurt tot dinsdag.