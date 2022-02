Nu ook zorgen om het dak van NEC-stadion, extra onderzoek ingesteld

Waar eerder de tribune van het NEC-stadion inzakte, bestaat er nu twijfel over de veiligheid van het dak van het Nijmeegse stadion. Dat meldt Omroep Gelderland, die inspectierapporten van het stadion heeft ingezien. Daaruit komen volgens de regionale omroep mogelijk problemen met het overhangende dak van het stadion naar voren.

Voetbalclubs moeten jaarlijks voor 1 maart een veiligheidsverklaring voor het aankomende seizoen inleveren bij de KNVB. Daarin gaat het om zaken als brandveiligheid, vluchtroutes een calamiteitenplan maar ook de constructieve veiligheid in stadions. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) voert jaarlijks, meestal in februari, een controle uit.

Roest

Uit een inspectierapport van het ODRN van vorig jaar februari blijkt dat de staalconstructie van het stadiondak flink aan het roesten is. Ook blijkt sinds de bouw in 1999 dat er geen groot onderhoud meer is gepleegd.

Het dak werd in mei 2020 door een ingenieursbureau in opdracht van NEC onderzocht. Het bureau constateerde toen dat het nog minimaal vijf jaar veilig was, maar tekende daarbij wel aan als voorwaarde dat bepaalde gebreken in het stadion eerst moeten worden aangepakt.

Zo moet de roestvorming in de staalconstructie worden aangepakt. De omgevingsdienst schrijft in het rapport dat het onderhoud van het dak "prio hoog" heeft en waarschuwt dat er doden kunnen vallen als het dak naar beneden komt.

Rekenfouten bij harde wind

Onderzoekers Sander Pasterkamp en hoogleraar Constructieve Vormgeving Rob Nijsse van de TU Delft, die de rapporten hebben ingezien, zien naast de roestende constructie ook een ander probleem. Volgens hen is de zogenoemde windbelasting niet goed berekend.

"De wind die langs een gebouw waait, duwt en trekt aan het dak. Daarom moet van tevoren worden berekend hoeveel zo'n dak kan hebben", legt Pasterkamp uit. "Deze berekening is cruciaal, zeker voor een dak van een stadion waaronder bij een wedstrijd duizenden mensen zitten."

In de berekeningen bij De Goffert is met een verkeerde vorm van het dak gerekend, stellen de deskundigen. Er is uitgegaan van een lessenaarsdak (een schuin dak op een dicht gebouw), terwijl het om een uitkragend (overhangend) dak gaat.

AZ-stadion

Ook hoogleraar Nijsse ziet dit probleem. Hij verwijst net als Pasterkamp naar het AZ-stadion, waar in 2019 een groot deel van het dak naar beneden kwam. Ook daar waren onder meer fouten gemaakt bij het berekenen van de windbelasting.

"Bij AZ was het windkracht 8. Als ik bij het dak van De Goffert naar de feiten op papier kijk, is het op zijn minst twijfelachtig", zegt Nijsse. "Het dak zal niet meteen instorten, maar als er bijvoorbeeld een zware storm wordt verwacht, dan zou ik zeggen: jongens, dit gaat niet goed."

De twee deskundigen adviseren de eigenaar van het stadion, de gemeente Nijmegen, de berekeningen te herzien. Komende zaterdag zitten er naar verwachting zo'n 12.000 toeschouwers in het stadion. Diezelfde dag wordt mogelijk ook storm verwacht.

'Stadion voldoet aan alle veiligheidseisen'

In een verklaring schrijft NEC dat het dak van het stadion voldoet aan alle veiligheidseisen. De ODRN heeft na het inzien van dit artikel besloten om een herberekening te laten uitvoeren. Die toont volgens NEC aan dat het dak veilig is.

"Het door een onafhankelijke deskundige opgestelde inspectierapport en herberekeningen van de dakconstructie verzekeren dat het stadion veilig in gebruik kan worden genomen", schrijft de club. Het duel tussen NEC en RKC Waalwijk kan komend weekend dan ook gewoon doorgaan.

Aan Omroep Gelderland laat NEC weten dat dat zij te horen hebben gekregen dat het dak nog minstens vijf jaar veilig is. Volgens NEC laat de aanpak van de roestvorming in de staalconstructie op het dak nog op zich wachten. Dat staat, met goedkeuring van de ODRN, ergens in het komende voorjaar gepland.

Vorig jaar oktober stortte in het stadion een deel van een tribune in. Er raakte niemand gewond. De tribunes zijn inmiddels met stalen strips verstevigd