Dode wolf gevonden op A2 bij Weert

Op de A2 bij Weert is in de nacht van dinsdag op woensdag een dode wolf gevonden. Het gaat om een mannetje, meldt BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken bijhoudt.

Hoe de wolf precies om het leven is gekomen en waar hij vandaan komt is niet bekend. Dat zal verder onderzoek uit moeten wijzen, aldus BIJ12.

Het dier is vandaag overgebracht naar de universiteit van Utrecht voor onderzoek. Daarbij proberen de onderzoekers de leeftijd, maaginhoud en conditie in kaart te brengen. Uit dna-onderzoek zal in maart duidelijk worden om welke wolf het precies gaat, meldt 1Limburg.

In Nederland worden vaker dode wolven gevonden. Eind vorig jaar werd een mannelijke wolf doodgereden op de provinciale weg N310 bij het Gelderse Elspeet. Een andere wolf die in oktober bij het Gelderse Stroe werd gevonden, was doodgeschoten.