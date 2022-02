Beschietingen aan het front in Oost-Oekraïne, partijen beschuldigen elkaar

De regering in Kiev en ook de VS hebben de afgelopen weken gezegd dat Rusland mogelijk een confrontatie uitlokt of een confrontatie in scène wil zetten om een Russische inval te rechtvaardigen. Russische troepen zouden dan Oost-Oekraïne kunnen binnenvallen onder het voorwendsel dat de Russisch-sprekenden en Russische staatsburgers beschermd moeten worden. Rusland beschuldigt het Westen van hysterie.

Scenario

Of het scenario dat de VS heeft voorspeld zich nu voltrekt, is onduidelijk. Rusland heeft volgens het Westen meer dan 130.000 militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken. Volgens Rusland is dat voor het houden van oefeningen. Die oefeningen zijn zondag voorbij, ook die in buurland Belarus. De terugtrekking van militairen die klaar zijn met oefenen is al begonnen, zegt Rusland.

De VS en de NAVO zijn daar niet zeker van. "Er is op dit moment geen bewijs dat de Russen zich terugtrekken", zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss. Ze is vandaag op bezoek in Oekraïne. Ze zegt ook dat Rusland de crisis nog maanden kan laten voortduren om het Westen uiteen te spelen.