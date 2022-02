Dertien vrouwen en meisjes in India komen om bij val in put

Dertien vrouwen en meisjes zijn in India om het leven gekomen nadat ze in een put waren gevallen. De slachtoffers waren op een bruiloftsceremonie in de plaats Kushinagar, in het noorden van het land.

De vrouwen en meisjes zaten op een ijzeren plaat die de put bedekte, maar de plaat hield het gewicht niet. Ze vielen in een put van meer dan vijftien meter diep en raakten bedolven onder het puin. Volgens Indiase media gaat het om zes minderjarige en zeven meerderjarige slachtoffers. Het jongste slachtoffer was 1 jaar.

Tien andere mensen vielen ook in de put. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De Indiase premier Modi noemt het ongeval op Twitter "hartverscheurend". Hij betuigt zijn steun aan de nabestaanden van de slachtoffers.