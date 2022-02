30 procent minder vee? 'Ze moeten niet alleen maar staarten tellen'

Zo'n 110 kilometer verderop, in het Friese Oldetrijne, denkt Trienke Elshof er in grote lijnen hetzelfde over. Haar melkveeboerderij zit bijna een kilometer van het dichtstbijzijnde natuurgebied af, waarschijnlijk ver genoeg om niet met opkoopregelingen te maken te krijgen. "Als ik om me heen kijk, kunnen de meeste bedrijven hier wel door."

De overheid moet het stikstofprobleem vooral samen met de sector oplossen, vindt Elshof. "Alleen opkopen is niet genoeg. Het kabinet zegt ook te willen inzetten op het verduurzamen van de landbouw, dus zet daar dan vooral op in. Boeren willen best veranderen, maar het moet in redelijkheid gebeuren."

Ze pleit voor een balans tussen natuur en agrarische activiteiten, en ook voor meer duidelijkheid over waarop het kabinet mikt. "In 2016 kregen we al te maken met het fosfaatrechtenstelsel. Dat heeft heel veel pijn gedaan. Laten we nu niet beginnen met de koeien. Het reduceren van de veestapel moet geen doel op zich zijn, het gaat om het stikstof. Ze moeten niet alleen maar staarten tellen."

Ze hoopt haar melkveebedrijf straks over te dragen aan de volgende generatie. "Daar rekenen we wel op en ik ben er optimistisch over. Maar we zijn wel ondernemers. Het moet ons niet onmogelijk gemaakt worden."