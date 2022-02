31 donorkinderen zoeken hun vader na bekentenis oud-gynaecoloog Nagel

Bij Stichting Fiom in Den Bosch, waar mensen met vragen over hun afstamming terechtkunnen, hebben zich de afgelopen week 31 donorkinderen gemeld. Ze willen weten wie hun vader is. Ze kwamen in actie na de onthulling dat oud-gynaecoloog Nagel van een voormalige ziekenhuis in Den Bosch zijn eigen zaad heeft gebruikt om vrouwen zwanger te maken. Voor zover bekend is hieruit zeker één kind geboren.

Niet alle 31 donorkinderen denken dat ze een kind van Nagel zijn, benadrukt Janneke Maas van Fiom. Sommigen willen gewoon weten wie hun donorvader is. "Elk mediabericht roept sowieso extra meldingen op uit het hele land", zegt Maas tegen Omroep Brabant. "Donorkinderen durven dan makkelijker de stap te nemen om naar hun afstamming op zoek te gaan."

Vaders meldden zich ook

Niet alleen donorkinderen hebben zich gemeld bij Fiom, donorvaders ook. Het gaat om acht mannen die voor 2004 donor waren. Tot dat jaar konden mannen anoniem hun zaad doneren. Volgens Maas zetten de anonieme donoren deze stap "door de media-aandacht voor gynaecoloog Nagel en de verhalen van kinderen die willen weten wie hun vader is."

Deze mannen staan open voor contact met donorkinderen als die hun vader zoeken, zegt Maas. "Zo komt hieruit ook iets moois voort."