NEC komt met reddingsplan tegen dreigend faillissement

De Nijmegenaren onderhandelen al sinds 2014 met de gemeente Nijmegen over het kopen van De Goffert. Daarvoor moet een bedrag van rond de 6 à 7 miljoen euro worden betaald. Sinds het begin van de onderhandelingen heeft NEC een dergelijk bedrag al aan huur betaald, meldt Omroep Gelderland.

'Doen we niks, blijven alleen herinneringen aan vroeger'

Als er geen beweging in de besprekingen komt, luidt NEC de noodklok. "Het stadion, dat in de jaren dertig letterlijk met de blote handen door Nijmegenaren is uitgegraven en opgebouwd, brokkelt op dit moment letterlijk en figuurlijk langzaam af. Als we niks doen, is het enige wat zal overblijven een faillissement van de club en de herinneringen aan vroeger. Dat wil niemand. Daarom is de urgentie hoog en actie een 'must' voor onze club."

Met de actie 'Ons Nest' roept de club "omwonenden, woningzoekenden, inwoners van Nijmegen, ondernemers, organisaties, frisdenkers en criticasters, jong en oud" op mee te denken.