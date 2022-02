Rapper Lil Kleine morgen voorgeleid, verdacht van poging tot zware mishandeling

Het Openbaar Ministerie verdenkt rapper Lil Kleine van poging tot zware mishandeling of mishandeling. De rapper, wiens echte naam Jorik Scholten is, werd zondagavond aangehouden na een melding van mishandeling.

Hij zit nog vast en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of hij vast blijft zitten.

De politie kreeg zondag een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Op sociale media zijn beelden gedeeld. Daarop zou te zien zijn hoe de rapper zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt.

Het management van de rapper, NAMAM, laat vandaag in een reactie weten te zijn "geschrokken van wat zich heeft voorgedaan". Het managementbureau zegt zich te bezinnen op de samenwerking met de rapper. "Mochten wij doorgaan met de vertegenwoordiging van hem als artiest, dan zullen wij daar strenge voorwaarden aan verbinden." Over welke voorwaarden dat zijn, wil NAMAM geen uitspraken doen. "Dat raakt aan het privéleven van Jorik Scholten."

Wassen beeld verwijderd

Madame Tussauds heeft het beeld van de rapper dat in Amsterdam stond verwijderd, liet het vandaag weten. Het museum haalde eerder al het beeld weg van Marco Borsato. Hij wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Streamingdienst Spotify haalde gisteren al nummers van Lil Kleine uit alle playlists die door de redactie van het bedrijf zelf zijn samengesteld. De muziek van de zanger is nog wel op het muziekplatform te horen.

Radiozender FunX draait de muziek van de rapper voorlopig niet. "Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek. Daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX", vertelde een woordvoerder gisteren.

Mishandeling in 2019

De rapper kreeg vorige week een taakstraf van 120 uur. De rechter achtte het bewezen dat hij in 2019 een 28-jarige bezoeker van club Oliva op het Rembrandtplein in Amsterdam mishandeld heeft.

Vorig jaar mei bracht hij een nacht door in een Spaanse cel. Zijn vriendin Vaes had aangifte tegen hem gedaan, omdat ze in de nacht van zaterdag op zondag op Ibiza door hem zou zijn geslagen. Die zaak werd geseponeerd.