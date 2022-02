Britse prins Andrew schikt met vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik

Correspondent Arjen van der Horst over de schikking:

"Het nieuws van de schikking komt als een verrassing. Zowel prins Andrew als Virginia Giuffre had kort geleden nog aangegeven dat ze deze zaak het liefst wilden uitvechten voor een Amerikaanse rechtbankjury. Giuffre had eerder verklaard dat ze alleen akkoord zou gaan met een schikking als prins Andrew schuld zou bekennen. Andrew had gezegd dat hij dit nooit zou doen, hij bleef volhouden dat hij onschuldig was.

De voorbereidingen voor de rechtszaak waren al in volle gang. Op 10 maart zou Andrew ondervraagd worden door de advocaten van Giuffre. De prins op zijn beurt had afgelopen weekend nog bewijsmateriaal opgevraagd bij Giuffre. Dat alles is nu van de baan. De rechter moet zich nog over de schikking buigen, maar naar verwachting zal hij de rechtszaak binnen dertig dagen ontbinden.

De schikking is hoe dan ook pijnlijk voor prins Andrew. Ook al is dit geen officiële schuldbekentenis, het impliceert toch dat hij iets fouts heeft gedaan. De prins stond dan ook onder geweldige druk van het Britse koningshuis. De prins is een bewezen brokkenpiloot in ondervragingen. Niemand in het Verenigd Koninkrijk is het dramatische interview voor het actualiteitenprogramma Newsnight vergeten. Reputatie is heilig voor de Britse royals en met de schikking voorkomt hij een potentieel beschadigende getuigenis in een Amerikaanse rechtszaak."