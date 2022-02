30 arrestaties in België in onderzoek naar internationale cokehandel

De politie in België heeft vanmorgen dertig arrestaties verricht in het kader van een groot internationaal onderzoek naar cocaïnehandel. De dertig verdachten werden opgepakt bij huiszoekingen verspreid door België. Daarnaast vonden ook in Nederland, Spanje, Italië, Duitsland en Kroatië invallen plaats. Opsporingsdienst Europol was betrokken bij de grootschalige politieactie.

De politie deed in totaal op 49 plekken in België een inval. Het ging onder meer om dertig huiszoekingen in het arrondissement Brussel en zeventien in het arrondissement Antwerpen. Daarnaast werden nog zo'n zestig huiszoekingen in andere Europese landen verricht. Onduidelijk is om hoeveel acties het in Nederland ging.

'Albanese maffia betrokken'

De politie in Brussel gaat uit van een internationaal netwerk met verdachten die overwegend uit Oost-Europa afkomstig zijn, staat in een persverklaring. Zij wonen grotendeels in Brussel maar beschikken over meerdere uitvalsbases in de regio rond Antwerpen.

De Belgische omroep VRT schrijft dat het om de Albanese maffia gaat, die banden zou onderhouden met de maffia in Italië. De invoer en handel van cocaïne zou gaan via de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De politieacties van vandaag zijn gelinkt aan een al lopend onderzoek, waarin de berichtendienst Sky ECC een belangrijke rol speelt. De autoriteiten slaagden er eerder in de versleutelde communicatie tussen criminelen te kraken, waardoor miljoenen berichten verstuurd via Sky ECC inzichtelijk werden.

Het ontcijferen leidde in maart vorig jaar tot invallen op 200 Belgische adressen. In Nederland werden daarnaast 75 huiszoekingen gedaan en dertig mensen aangehouden. Dat gebeurde onder meer in Den Haag en Rotterdam.