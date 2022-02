Rusland haalt deel troepen bij de grens met Oekraïne weg

De VS waarschuwt al een tijd voor een dreigende Russische invasie in Oekraïne. Gisteren maakte de VS bekend dat het resterende Amerikaanse ambassadepersoneel uit Kiev vertrekt en naar Lviv wordt verplaatst, in West-Oekraïne, op zo'n 70 kilometer van de Poolse grens.

Het Kremlin doet de waarschuwingen over een aanstaande Russische inval af als "provocatieve speculaties" en "hysterie". Ook Oekraïne roept op tot rust.

President Zelensky vroeg afgelopen weekend aan journalisten of er bewijs is voor een ophanden zijnde oorlog. Zelf had hij dat nog niet gezien. Hoewel niet duidelijk is waarop het Witte Huis de dringende waarschuwing voor een dreigende inval baseert, besloten ook andere westerse landen de afgelopen dagen om hun ambassadepersoneel terug te trekken uit Kiev.

Kritiek Oostenrijk

Het Nederlandse kabinet riep dit weekend Nederlanders op Oekraïne te verlaten. Volgens minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is de situatie in Oekraïne verslechterd.

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, Alexander Schallenberg, is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. "Ik vind het een bedenkelijk teken richting de Oekraïense bevolking als men zijn eigen diplomaten vroegtijdig terugtrekt." Schallenberg was ook kritisch over de retoriek die uit Washington klinkt. Volgens hem heeft het conflict rond Oekraïne baat bij een gematigder toon.