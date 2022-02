Winst Randstad schiet omhoog, werkgevers staan te springen om personeel

Uitzendorganisatie Randstad blijft profiteren van de grote vraag naar personeel. In 2021 steeg de omzet met 19 procent naar 24,6 miljard euro.

De winst nam toe van 304 miljoen euro in 2020 tot 768 miljoen euro vorig jaar.

Tekort

Dat er grote personeelstekorten zijn werd vandaag ook weer bevestigd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de laatste drie maanden van vorig jaar waren er 387.000 openstaande vacatures, wat neer komt op 105 vacatures per 100 werklozen.

"Ik ben altijd wat verrast door het feit dat mensen verrast zijn", zegt Jacques van den Broek, bestuursvoorzitter van Randstad. Meer mensen verlaten de arbeidsmarkt dan er voor terug komen, zegt hij. "Dat kun je gewoon uitrekenen." Volgens Van de Broek moet personeel ook uit het buitenland gehaald worden, omdat er anders te grote tekorten ontstaan.

Lonen omhoog

Randstad bespreekt met zijn klanten, bedrijven die op zoek zijn naar personeel, wat voor mensen beschikbaar zijn. "De klant heeft natuurlijk een bepaald ideaalprofiel in zijn hoofd, dat is er in toenemende mate niet, maar wij kunnen wel zeggen wat wel beschikbaar is." Klanten kunnen volgens hem bijvoorbeeld aan mensen komen door meer te betalen, op te leiden, of mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de Verenigde Staten ziet Randstad dat de lonen flink stijgen. "In Nederland is het iets meer door collectieve arbeidsovereenkomsten geregeerd, dus dat gaat altijd wat langzamer", zegt Van den Broek. "Maar uiteindelijk: als jij een goede positie hebt op de arbeidsmarkt, dan kun je natuurlijk toch wat meer vragen. Dat is wel aan de orde."

In maart stapt Jacques van den Broek op als bestuursvoorzitter, na 34 jaar bij het bedrijf te hebben gewerkt. Sander van 't Noordende neemt het dan van hem over.