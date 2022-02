Wekdienst 15/2: Kuipers geeft coronapersconferentie • Scholz spreekt Poetin

Wat heb je gemist?

Voor werkgevers is het in een aantal sectoren nog lastiger geworden om personeel te vinden: in het vierde kwartaal van 2021 (oktober, november, december) groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. Hierdoor nam de spanning op de arbeidsmarkt nog verder toe, meldt het CBS.

Eind december waren er 387.000 openstaande vacatures, dat komt neer op 105 vacatures per 100 werklozen. Het kwartaal daarvoor waren dat er 372.000 openstaande vacatures, ofwel 93 per 100 werklozen.

"De toenemende krapte blijft opvallend", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. "Meer dan 70 procent van de Nederlandse bevolking tussen de 15 en 75 jaar heeft momenteel betaald werk. Dat was nog nooit zo hoog en elke maand is het weer hoger. We zullen eraan moeten wennen."

