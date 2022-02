Oostenrijk beklaagt zich over vertrek diplomaten uit Oekraïne

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg reageert kritisch op het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. "Ik vind het een bedenkelijk teken richting de Oekraïense bevolking als men zijn eigen diplomaten vroegtijdig terugtrekt."

Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten in Oekraïne "in deze instabiele fase" blijven zitten waar ze zitten, "zolang dat op een of andere manier te rechtvaardigen is".

Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben ambassadepersoneel teruggehaald en zijn achtergebleven met een beperkte bezetting. Gisteravond werd bekend dat de achtergebleven Amerikaanse diplomaten de hoofdstad Kiev verruilen voor het meer westelijk gelegen Lviv, een stad die dicht bij de Poolse grens ligt.

Ook Nederland heeft ambassadepersoneel teruggetrokken. Er blijft "een minimale bezetting" aanwezig, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen weekend. Medewerkers bieden vanuit Lviv noodhulp, zoals het verstrekken van noodvisa en of andere tijdelijke reispapieren.

Scholz bezoekt Poetin

Schallenberg uitte zich ook kritisch op de retoriek die uit Washington klinkt. De Amerikanen waarschuwen al dagen dat een Russische inval nog deze week kan plaatsvinden. President Biden sloot daarbij uit dat Amerikanen actief zullen meevechten aan de zijde van Oekraïne omdat daarmee sprake zou zijn van "een wereldoorlog". Volgens Schallenberg heeft het conflict rond Oekraïne baat bij een gematigdere toon, iets wat ook de Oekraïense premier Zelensky betoogt.

Schallenberg blikte in Oostenrijkse media ook vooruit op het bezoek van de Duitse bondskanselier Scholz aan Moskou. Scholz spreekt daar vandaag met president Poetin, nadat hij gisteren een bezoek had gebracht aan de Oekraïense premier Zelensky. Schollenberg sprak de verwachting uit dat Scholz duidelijk maakt aan Poetin dat er te praten valt, maar dat Rusland bij een militaire invasie van Oekraïne een zware politieke en economische prijs zal betalen.