Vrachtwagen met potgrond kantelt op A7

Op de A7 ter hoogte van het Friese Terwispel is vanmiddag een vrachtwagen met aanhanger gekanteld en in de berm beland. Een persoon raakte hierbij gewond.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Omrop Fryslân schrijft dat de vrachtwagen vermoedelijk een auto met pech raakte die op de vluchtstrook stond. In de aanhanger zat potgrond. De grond belandde deels op de weg.

De politie laat weten dat in de auto twee personen zaten. Een van hen raakte lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Vertraging

Een rijstrook richting Drachten was tijdelijk afgesloten voor verkeer. De weg is inmiddels weer open, maar het verkeer loopt nog wel een half uur vertraging op. Het opruimen van de potgrond neemt veel tijd in beslag, meldt Rijkswaterstaat. Om 19.00 uur moet de weg nog eens dicht, zodat de auto en de vrachtwagen geborgen kunnen worden.