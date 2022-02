EU gaat niet in op mogelijk stoppen kartelonderzoek gasleveringen Qatar

De Europese Commissie wil niet reageren op een verhaal in zakenkrant Financial Times, waarin de krant schrijft dat er een kartelonderzoek naar staatsbedrijf QatarEnergy is stilgelegd. Dat bleek uit een persconferentie vandaag.

Het onderwerp ligt gevoelig, omdat FT-bronnen zeggen dat de hoge energieprijzen een rol speelden in de keuze om het onderzoek stil te leggen.

Het kartelonderzoek kijkt naar de leveringscontracten tussen QatarEnergy en verschillende Europese importeurs. Die zouden mogelijk in strijd zijn met de Europese regels, omdat ze de vrije handel van gas binnen de EU hinderen.

Hoge prijzen

De gasprijzen zijn sinds het najaar extreem hoog. Dat wordt de laatste tijd nog eens versterkt door zorgen over de Russische leveringen aan Europa. Toch zijn de spanningen vanwege Oekraïne niet de reden om het onderzoek stil te leggen, schrijft de Financial Times. De EU zou voor het eerst overwogen hebben de zaak te pauzeren toen de prijzen de lucht in schoten en overheden moesten vrezen voor energiearmoede bij hun burgers.

Qatarees gas kan een uitkomst zijn. De oliestaat is een van de grootste producenten van vloeibaar gas ter wereld. Nu gaat het grootste deel van dat gas nog naar Azië. Maar de Verenigde Staten hebben de Qatari's gevraagd meer aan Europa te leveren als de leveringen stokken.

Een obstakel daarbij zou het kartelonderzoek kunnen zijn. Toen de prijzen vorig jaar begonnen te stijgen, zei de Qatarese energieminister Al-Kaabi dat Europa "een duidelijk signaal" moest geven over of "ze meer willen investeren in gas en extra leveringen vanuit Qatar of niet". Over het kartelonderzoek zei hij dat het geen basis heeft.

De Commissie wil niet ingaan op "verhalen in de pers" over het tijdelijk stilleggen van het onderzoek. Wel zegt het dat de doorlichting "voortgaand" is en dat er niets gezegd kan worden over het tijdspad of uitkomst.