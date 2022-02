Rusland overweegt erkenning van Oost-Oekraïense 'volksrepublieken'

Moskou heeft meer ijzers in het vuur. De zogeheten Minsk-akkoorden van 2014 en 2015, voortgekomen uit overleg tussen Oekraïne, Duitsland, Frankrijk en Rusland, bieden aanknopingspunten voor een duurzame vrede, maar blijken in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar. Rusland hamert bijvoorbeeld op een bijzondere status binnen Oekraïne voor de beide 'volksrepublieken', die daarmee in de toekomst belangrijke besluiten als toetreding tot de Europese Unie of de NAVO zouden kunnen blokkeren.

In de optiek van Moskou moeten in de regio's verkiezingen worden gehouden alvorens Oekraïne de controle terugkrijgt over de grens met Rusland. Voor de Oekraïners is dit onaanvaardbaar. Rusland voert dat weer aan als een bewijs dat Oekraïne geen vrede wil.

Russisch paspoort

Om de druk verder op te voeren, verleent Rusland sinds 2018 via een versnelde procedure het Russische staatsburgerschap aan inwoners van de DNR en LNR. Inmiddels hebben waarschijnlijk honderdduizenden mensen in de regio's een Russisch paspoort. Eerder deed Moskou hetzelfde in de opstandige Georgische provincies Abchazië en Zuid-Ossetië en de Moldavische regio Transnistrië.

De aanwezigheid van zo veel Russische staatsburgers in deze betwiste gebieden kan altijd dienen als voorwendsel voor militaire actie. Zoals in 2008 gebeurde in Zuid-Ossetië, toen Georgische troepen die regio onder controle trachtten te krijgen.

In datzelfde jaar erkende Rusland de onafhankelijkheid van zowel Abchazië als Zuid-Ossetië, een stap die slechts door een handvol landen (Nicaragua, Venezuela, Syrië, Nauru) is gevolgd en internationaal verder is veroordeeld. De erkenning opende de weg naar onverholen militaire steun aan beide regio's, maar hebben ook hun internationale isolement verder vergroot.

Waarom?

Wat heeft Rusland, acht jaar na het begin van het conflict, te winnen bij de erkenning van de Oost-Oekraïense 'volksrepublieken'? Bovenal de mogelijkheid van openlijke wapenleveranties en andere militaire steun. Die zou vanuit het oogpunt van Moskou wenselijk kunnen zijn na een de-escalatie van de huidige, gespannen situatie.

Waar Oekraïne nu stelselmatig en met buitenlandse hulp bezig is de eigen defensiecapaciteit te vergroten en te moderniseren, moeten de 'strijdkrachten' van de DNR en LNR het doen met steeds meer gedateerd materieel. Dat kan op termijn leiden tot een militaire disbalans.

Met de erkenning van de onafhankelijkheid van de DNR en LNR verliest Moskou alleen ook belangrijke troefkaarten. Het haalt een vette streep door de Minsk-akkoorden waar Rusland zo op hamert. Oftewel de handige diplomatieke stok om Oekraïne mee te slaan.

Moskou kan niet langer volhouden dat het geen partij is in het conflict en de openlijke militaire aanwezigheid op Oekraïens grondgebied zal Rusland ongetwijfeld op nieuwe internationale sancties te staan komen.