Rapper Lil Kleine zit nog vast na vermeende mishandeling

Rapper Lil Kleine zit nog steeds vast, nadat hij gisteren in Amsterdam werd aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat Nienke Hoogervorst tegenover de NOS.

Een politiewoordvoerder zegt dat een 27-jarige man uit Amsterdam gisteren is aangehouden op verdenking van mishandeling en dat hij nog vastzit vanwege het onderzoek. De advocaat van Lil Kleine wil niet zeggen waarvan haar cliënt verdacht wordt.

Op radiozender FunX is Lil Kleine voorlopig niet te horen. "Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek. Daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX", vertelt een woordvoerder.

Andere zenders, zoals 100% NL en Qmusic, zeggen dat Lil Kleine niet in de afspeellijsten van de radiozenders staat. Het weren van zijn muziek is daarom niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor de radiomerken van Talpa, zoals Radio Veronica, Sky Radio en 538.

Op Twitter roepen mensen op Lil Kleine zijn muziek te weren op muziekplatformen, waaronder Spotify. Die organisatie heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS of zulke plannen bestaan.