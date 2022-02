Opvangplekken huiselijk geweld Amsterdam vol, slachtoffers naar hotels

Het aantal gevallen van huiselijk geweld in de regio Amsterdam is sinds november zo hoog dat slachtoffers niet meer terechtkunnen in de (nood)opvang. Daarom zijn meerdere mensen momenteel ondergebracht in hotels.

"Tijdens de lockdowns was het vrij rustig, maar sinds november is het aantal slachtoffers dat op zoek is naar een opvangplek in de regio Amsterdam ongekend hoog. We voelen een continue druk en moeten ook mensen onderbrengen in hotels", zegt een woordvoerder van de Blijf Groep, die tientallen opvangplekken in de regio Amsterdam aanbiedt, na berichtgeving in Het Parool.

Naast de toename van het aantal slachtoffers zijn ook de slechte doorstroommogelijkheden naar een nieuwe woning na de opvang oorzaak voor de crisissituatie, zegt de Blijf Groep. Dat moeizame doorstromen leidt ook in andere regio's tot "schrijnende situaties", zegt voorzitter Debby Maas van Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

"Na de opvang hebben vrouwen en kinderen geen plek om naar door te stromen. De opvang heeft vanwege het woningtekort namelijk moeite om dan een woning te vinden. Voor slachtoffers wordt het zo erg moeilijk om het leven weer op te pakken", zegt Maas in het NOS Radio 1 Journaal.