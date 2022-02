Dode na vechtpartij in Den Helder

Bij een ruzie tussen twee mensen in Den Helder is afgelopen nacht een man om het leven gekomen. Een andere betrokkene bij de vechtpartij is aangehouden.

De politie kreeg rond 04.00 uur een melding over een vechtpartij op de Ruyghweg. Agenten vonden het slachtoffer gewond op straat. De man is behandeld door ambulancemedewerkers, maar overleed niet veel later aan zijn verwondingen, meldt NH Nieuws.

Het is niet bekend wat de aanleiding van de ruzie is geweest.