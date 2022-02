Wekdienst 14/2: 'Vrijheidskonvooi' wil naar Brussel • Hoger beroep Thijs H.

Goedemorgen! Brussel houdt rekening met de komst van honderden truckers die met een 'vrijheidskonvooi' tegen de coronamaatregelen komen protesteren. En het hoger beroep van Thijs H begint. Hij stak in 2019 drie mensen dood.

Vandaag schijnt af en toe de zon, maar vooral in de middag trekken ook enkele buien van zuidwest naar noordoost over het land. Het is zacht met een temperatuur rond 11 graden. De komende dagen neemt de kans op regen verder toe en daarbij gaat het vooral later in de week stevig waaien. Aan de temperatuur verandert weinig.