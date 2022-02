SV Spakenburg luidt noodklok na bedreigingen door eigen fans

Zaterdagvoetbalclub SV Spakenburg luidt de noodklok na een dreigende situatie die gisteren bij een oefenwedstrijd tegen Quick Boys ontstond. Bij die wedstrijd werd speler Vince Gino Dekker door de eigen supporters aangevallen. Hij wordt door een deel van de supporters al langer geïntimideerd omdat hij heeft bekendgemaakt dat hij komende zomer overstapt naar aartsvijand IJsselmeervogels.

Spelers, bestuursleden en vrijwilligers worden al langer bedreigd. Daarom vreest het bestuur voor het voortbestaan van SV Spakenburg.

De club meldt in een statement onder meer dat er een ijzeren staaf door een ruit van de woning van een bestuurslid is gegooid. Volgens de club zijn de bedreigingen afkomstig van personen die zijn gelieerd aan Harde Kern Spakenburg. Vorig jaar september legde de club een deel van de harde kern stadionverboden op na wangedrag rond verschillende duels.

Sindsdien lopen de spanningen op, meldt RTV Utrecht. "Intimiderende telefoontjes, vrijwilligers opzoeken op hun werk en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving. Het zijn helaas praktijken waarmee vrijwilligers van SV Spakenburg worden geconfronteerd", schrijft de club.

Oefenwedstrijd

Gisteren liep het tijdens een oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk uit de hand. Tijdens de wedstrijd ontstond er een grimmige sfeer, waarbij speler Vince Gino Dekker werd aangevallen. Hij raakte niet gewond. Volgens het bestuur was het duidelijk dat ook leden van de harde kern die in Spakenburg een stadionverbod hebben in Katwijk aanwezig waren.

"Na optreden door een grote politiemacht is een einde gemaakt aan de bedreigende en grimmige situatie op het sportcomplex", zegt de club over de oefenwedstrijd. Daarbij moesten spelers en staf van SV Spakenburg voor hun eigen veiligheid in de kleedkamer wachten tot de groep onder politiebegeleiding het sportpark in Katwijk had verlaten.

Door alle acties vreest het bestuur voor het voortbestaan van de club. "Als voetbalclub zullen we nooit zwichten voor terreur. Desalniettemin bereiken ons wel steeds meer signalen van vrijwilligers die zich hardop afvragen of ze hun gezin wel moeten blootstellen aan de vorm van terreur waarmee ze geconfronteerd worden", schrijft de club. "Als daadwerkelijk vrijwilligers stoppen met hun onbezoldigde en gewaardeerde werkzaamheden voor de club, kan dat de continuïteit van de vereniging in gevaar brengen. Vrijwilligers van bestuursleden tot scheidsrechters en van de schoonmaakploeg tot horecamedewerkers zijn immers de kurk waarop onze club drijft."

Justitieel onderzoek

SV Spakenburg laat weten dat er zaterdag opnieuw contact is geweest met politie en de gemeente. Het justitieel onderzoek dat al loopt, wordt nu geïntensiveerd. De club roept iedereen die een bijdrage aan het politieonderzoek kan leveren op om zich te melden.

Verder doet de club een oproep aan de ouders van leden van de harde kern en wordt gevraagd om alert te zijn. "Gezien de soms jeugdige leeftijd van jongeren die sympathiseren met HKS (de harde kern) actief en passief willen we aan ouders benadrukken dat HKS géén fanclub is van SV Spakenburg. De acties die ze ontplooien hebben überhaupt niks met voetbal te maken. HKS ontpopt zich steeds meer tot organisatie waarin crimineel gedrag wordt verheerlijkt en waarin jongeren om wat voor reden dan ook helaas worden meegezogen."