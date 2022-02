Sinterklaasjournaal is favoriete jeugdprogramma en krijgt Zapp Award

Bij de NPO Zapp Awards 2022 is Het Sinterklaasjournaal verkozen tot het favoriete jeugdprogramma. De favoriete Nederlandse jeugdfilm is De Luizenmoeder en BOOS is verkozen tot de favoriete online jeugdserie.

Daarnaast vielen Dieuwertje Blok en Koen van Heest in de prijzen. Zij zijn de favoriete ster van een jeugdprogramma en favoriete ster online. Het beste Nederlandse nummer is Stapel Gek van de Bankzitters en het favoriete familieprogramma is het goochel- en illusieprogramma Mindf*ck.