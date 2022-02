Nederlanders in Oekraïne vertrekken niet: 'Houd hoofd koel'

Hij woont in de buurt van Kiev, in de stad Borispol, waar de nationale luchthaven en een luchtmachtbasis zijn gevestigd. "Ik drink wel eens koffie met vrienden die daar werken en je ziet daar voortdurend de vliegtuigen met militaire goederen landen." In het geval van een groot conflict bestaat het risico dat het vliegveld een doelwit zal zijn, denkt Maarten. "Maar ik denk niet dat een invasie tot Kiev zal reiken; het zal beperkt blijven tot het oosten."

Mocht het toch nodig zijn, dan zal hij naar de westelijke stad Lviv rijden, of naar familieleden met een boerderij, die zelfvoorzienend zijn. "Maar de soep wordt nooit zo heet geheten als hij wordt opgediend."

Floris Schuring, die al ruim twintig jaar in Oekraïne woont, heeft wel besloten het land te verlaten. Eerder liet hij weten de situatie nog even af te wachten, maar door de recente ontwikkelingen heeft hij nu besloten een vlucht naar Warschau te boeken. "Mocht het luchtruim sluiten of de vlucht vervallen, gaan we met de auto."

Voldoende drinkwater

Het leven in hoofdstad Kiev gaat gewoon door, vertelt Bob Wouda van de Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne. "Er is helemaal geen paniek en er wordt ook niet gehamsterd." De Nederlander woont al zestien jaar in het land en heeft er een leven opgebouwd met zijn Oekraïense vrouw, die in geval van oorlog als reserve-arts kan worden opgeroepen. "Dan ga je niet zo maar naar Nederland."

Wouda houdt met name rekening met een digitale aanval op het land. "Met een grote cyberaanval zou bijvoorbeeld de watervoorziening worden platgelegd. Daar ben ik op voorbereid door voldoende drinkwater in te slaan." Ook heeft hij onlangs een fiets aangeschaft, "zodat ik altijd vervoer heb". Ook onderhoudt hij goed contact met de Nederlandse ambassade.

Dichter bij het Russische grensgebied, in de stad Charkov, blijft ook de Nederlands-Oekraïense Tatjana Moerova kalm. Zij heeft vliegtickets om op 23 februari via Kiev terug te vliegen naar Amsterdam en is niet van plan eerder terug te komen. "We houden alles in de gaten en wachten rustig af. Mensen moeten sterk blijven en niet in paniek raken."