Tata laat mogelijke afvaldumping in zee onderzoeken

Tata Steel heeft een onafhankelijk expert gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijke dumping van afval.

Gisteren meldde de IJmuider Courant op basis van eigen onderzoek dat grote hoeveelheden steenkool en ijzererts in zee belanden. Het gaat om grondstoffen voor de staalgigant die achterblijven als de schepen in de eigen haven van Tata zijn gelost. Volgens de krant betaalt het bedrijf de schippers contant om de restanten in zee te lozen.

Tata Steel reageerde direct en zei zich niet te herkennen in het geschetste beeld als zouden "duizenden kilo's grondstoffen willens en wetens in de zee verdwijnen". In een vanmiddag uitgegeven verklaring zegt de staalgigant dat de aantijgingen, waaronder ook "omkoping", "crimineel gedrag", en "bewust vervuilen", zo zwaar zijn dat gericht onderzoek noodzakelijk is. Wie de onderzoeker is en wanneer resultaat wordt verwacht, is niet bekendgemaakt.

Kijken of verbetering nodig is

Voor alle zekerheid heeft "de leiding van het betreffende bedrijfsonderdeel bij Tata Steel onmiddellijk een instructie uitgedaan waarin nog eens wordt benadrukt dat alle procedures en processen bij het lossen van kool en erts strikt dienen te worden gevolgd", laat het bedrijf weten bij NH Nieuws. "Tevens wordt bekeken of en waar verbeteringen in het proces nodig zijn."