Exotische slijkgarnaal in Fries kanaal

Niet ver van het Friese stadje Franeker is een exotische garnaal in het water aangetroffen. Het beestje, ook bekend onder z'n officiële naam chelicorophium maeoticum, zwom rond in het Van Harinxmakanaal. Dat is pakweg 3000 kilometer van de plek waar hij thuishoort: de Zwarte Zee.

Voor Wetterskip Fryslân is het een raadsel hoe het diertje in Fryslân terecht is gekomen. Mogelijk is het via een schip meegereisd, meldt Omrop Fryslân.

De garnaal werd bijna een jaar geleden opgevist. Het waterschap doet elke lente uitgebreid onderzoek naar de waterkwaliteit. Hydrobiologische analisten gaan met een schepnetje op stap. Ze nemen watermonsters en zoeken naar kleine, ongewervelde diertjes. Onder de microscoop stellen ze even later vast wat ze hebben aangetroffen.

Tot hun eigen verbazing vonden de analisten ook de bijzondere garnaal. Omdat ze zekerheid wilden hebben, is ook een dna-test gedaan. Daaruit blijkt dat het echt om de chelicorophium maeoticum gaat.