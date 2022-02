'Ski van Friso gevonden, vinder wil 'm aan Oranjes geven'

Een van de ski's die prins Friso droeg bij zijn fatale ongeluk in 2012 lijkt al geruime tijd geleden te zijn gevonden. In een gesprek met het AD zegt skimanager Michael Manhart dat hij ruim twee jaar geleden in het gebied bij het Oostenrijkse Lech tijdens de jacht op gemzen een gebogen ski heeft gevonden. Dat was niet ver van de plek waar prins Friso nu bijna tien jaar geleden door een lawine werd bedolven, toen hij met zijn vriend Florian Moosbrugger buiten de piste aan het skiën was.

Manhart begreep van Moosbrugger dat de ski, die was verbogen, van Friso moet zijn geweest. Hoe Moosbrugger zo zeker weet dat het om de ski van Friso gaat, is niet duidelijk. Manhart liet de ski in eerste instantie liggen. "Ik vond dat hij op die plek thuishoorde", zegt hij in het AD.

Niet lang daarna hoorde hij dat mensen uit het dorp tijdens een tocht ook op de ski waren gestuit en hem hadden meegenomen. "Toen heb ik hen gezegd: het is geen souvenir, geef maar aan mij."

Manhart wil de ski aanbieden aan de koninklijke familie als ze weer naar Lech komen. Hij is als manager verantwoordelijk voor veel van de sneeuwvoorzieningen in het skigebied rond Lech. Zijn bijnaam is Schneepapst, oftewel 'sneeuwpaus'.

Niet in vitrine

Vorig jaar zijn de Oranjes vanwege corona niet wezen skiën, maar Manhart verwacht dat ze snel weer komen. Vanuit zijn functie heeft hij dan altijd contact met de beveiligers van de koninklijke familie, onder meer om radioverbindingen aan te leggen.

"Ik zal hun bodyguards vertellen dat ik de ski heb gevonden en dat ik hem graag aan de nabestaanden van Friso wil geven." Als die daar geen prijs op stellen, wil Manhart de ski vernietigen. "Ik vind het niet een voorwerp om in een glazen vitrine te plaatsen."

Het fatale skiongeluk van prins Friso is komende week tien jaar geleden. Op 17 februari 2012 ging de prins met jeugdvriend Moosbrugger buiten de pistes skiën, nadat er de dagen ervoor veel sneeuw was gevallen. Het gevaar voor lawines was op dat moment groot, 4 op een schaal die tot en met 5 loopt.

Door de lawine werd prins Friso bedolven onder een laag sneeuw van tientallen centimeters. Moosbrugger droeg, in tegenstelling tot Friso, een zogeheten lawine-airbag. Daardoor bleef hij met zijn hoofd boven de sneeuw en kon hij zichzelf bevrijden. Door het signaal van een pieper die Friso zelf droeg kon hij worden gelokaliseerd, maar het duurde ongeveer 25 minuten om hem te bevrijden.

Wijsheid achteraf

Het lukte om de prins te reanimeren, maar er was zeer ernstige hersenschade ontstaan. Hij werd de eerste tijd in Oostenrijk verpleegd en later vervoerd naar een ziekenhuis in zijn woonplaats Londen. In juli 2013 werd hij overgebracht naar Huis ten Bosch, waar hij op 12 augustus van dat jaar overleed. Al die tijd, sinds het ongeluk, is de prins niet meer bij bewustzijn geweest.

Manhart zegt in de krant dat het ongeluk hem nog steeds bezighoudt. "Al tien jaar lang vraag ik me af hoe het kan dat zo'n ervaren skiër als de prins zonder airbag buiten de pistes ging skiën. Ik kan daar nog steeds niet over uit." Wijsheid komt volgens hem vaak pas achteraf. "Dat geldt in dit geval zeer zeker.''