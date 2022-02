Inwoners Belgische gemeente ontvangen al maanden geen PostNL-pakketten meer

In Horebeke, een van de kleinste gemeenten van België, krijgen inwoners al drie maanden geen pakketjes meer van PostNL. In de volgcode van het pakketje staat dat het bij hen thuis is afgeleverd, maar de klanten hebben de post nooit ontvangen.

De pakketjes blijken te zijn afgeleverd bij afhaalpunten in andere gemeenten, zo'n zeven kilometer verderop.

Inwoners van het Oost-Vlaamse Horebeke zijn hier niet blij mee. Zo uitte inwoner Stijn Verstaete zijn frustratie al meerdere keren bij een van de afhaalpunten, zegt hij tegen de Vlaamse radiozender Radio 2. "Dat is niet fijn voor de mensen die daar werken, want zij krijgen heel wat boze klanten over de vloer terwijl ze er zelf niets aan kunnen doen."

Ook de afhaalpunten zelf hebben te lijden onder het 'pakjesmysterie'. Bij hen is de werkdruk zo toegenomen dat een van de punten zelfs niet langer wil samenwerken met PostNL.

Opzoek naar vaste bezorger

Volgens PostNL wordt het probleem veroorzaakt door onder meer de eindejaarsdrukte. Ook is een bezorger in de regio uitgevallen, zegt een Belgische woordvoerder. "We geven toe dat de dienstverlening daaronder te lijden heeft. We gaan daarom opnieuw een vaste bezorger aanstellen die de routes en de mensen goed kent."

Waarom er niet eerder actie is ondernomen, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van de Nederlandse tak van PostNL laat weten dat het probleem bekend is en dat eraan wordt gewerkt. Verder zegt het postbedrijf het aantal afhaalpunten te willen uitbreiden, zodat iedereen zo'n punt binnen een straal van 5 kilometer heeft, meldt het Belgische VRT.