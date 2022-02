Tijdelijk lagere drempel voor toegang opleiding leraar basisonderwijs

Het kabinet wil de toelatingseisen voor de opleiding voor leraren in het basisonderwijs (pabo) tijdelijk versoepelen. Op die manier wordt de drempel voor eerstejaars verlaagd en dat moet leiden tot een grotere instroom en de vermindering van het lerarentekort.

Havo-leerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Maar die vakken zitten niet altijd in hun vooropleiding.

In eerste jaar aantonen dat ze aan de eisen voldoen

Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil nu bij wijze van proef dat mensen met een havo- of mbo-diploma ook als zij nog niet aan de vooropleidingseisen voldoen op de pabo worden toegelaten. Zij kunnen in het eerste jaar dan aantonen dat ze geschikt zijn en het is de bedoeling dat de pabo's de eerstejaars daarin ondersteunen.

Volgens Dijkgraaf blijft de kwaliteit van de leraren behouden, omdat uiteindelijk alle leraren de pabo moeten hebben afgerond.

Als de Kamer ermee instemt, begint de proef het komend studiejaar en blijft de versoepeling drie jaar lang van kracht.