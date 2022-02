Biden wil dat Amerikanen in Oekraïne het land direct verlaten

De Amerikaanse president Biden heeft Amerikanen in Oekraïne opnieuw opgeroepen het land te verlaten. De situatie in Oekraïne kan snel uit de hand lopen, zei hij in een interview met NBC News. "Amerikaanse burgers moeten vertrekken, en wel nu. Het is een heel andere situatie, dingen kunnen snel uit de hand lopen." Maandag zei Biden al dat Amerikanen er verstandig aan zouden doen te vertrekken.

Biden waarschuwt voor een mogelijke Russische invasie in Oekraïne. In zo'n geval is het ondenkbaar dat Amerikaanse militairen nog kunnen helpen bij een evacuatie van landgenoten. Volgens Biden bestaat er geen situatie die hem ertoe zou brengen troepen te sturen om Amerikanen te redden die het land willen ontvluchtten.

"Als Amerika en Rusland op elkaar beginnen te schieten, zou dat een wereldoorlog betekenen. De wereld ziet er anders uit dan ooit tevoren", zei Biden. "We hebben hier niet te maken met een terroristische organisatie, maar met een van de grootste legermachten ter wereld."

Kijk hier naar een fragment uit het interview: