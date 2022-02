Mogelijk meer militaire kazernes dicht

Niet alleen de Johan Willem Frisokazerne in Assen wordt mogelijk gesloten, ook voor kazernes in andere plaatsen dreigt sluiting. Het ministerie van Defensie bevestigt een bericht in De Telegraaf dat daarover wordt gepraat. De woordvoerder benadrukt ook dat er nog niets is besloten en spreekt van verkenningen.

In het coalitieakkoord staat dat Defensie overbodig vastgoed afstoot en dat het benodigd vastgoed moderniseert en verduurzaamt.

Schaamrood op de kaken

Deze week werd bekend dat voor het kabinet sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen een serieuze optie is. Het nieuws werd naar buiten gebracht door de provincie Drenthe en de gemeente Assen. Zij leggen zich niet neer bij het plan.

Staatssecretaris Van der Maat van Defensie voert met provincies en gemeenten gesprekken over de toekomst van verschillende andere kazernes. Volgens een woordvoerder heeft Defensie veel verouderd vastgoed. Van der Maat zei deze week dat hij soms het schaamrood op de kaken krijgt als hij de toestand van de gebouwen ziet.

Bovendien liggen de kazernes versnipperd door het hele land en zijn er soms relatief veel kazernes in een klein gebied, zegt de woordvoerder. Defensie wil de kosten van het vastgoed met zo'n 30 tot 40 procent verminderen.

Knopen doorhakken in juni

Volgens het ministerie zijn de voornemens voor Assen het meest concreet en zijn er ook vergevorderde plannen om een deel van de Oranjekazerne in Schaarsbergen te slopen en op een andere locatie in de buurt te herbouwen. Maar er wordt dus gekeken naar nog veel meer kazernes.

De woordvoerder wil daarbij niet ingaan op namen van andere concrete plaatsen. Wel is duidelijk dat er gesprekken worden gevoerd in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Flevoland. De staatssecretaris wil in juni knopen doorhakken.