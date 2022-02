Twee politieauto's beschadigd bij achtervolging in Limburg

In Eijsden in Zuid-Limburg is vannacht een automobilist opgepakt na een achtervolging waarbij twee politieauto's beschadigd raakten. Niemand raakte gewond.

De auto, met Frans kenteken, reed in zuidelijke richting over de A2 en viel agenten op door het rijgedrag. Toen ze de auto wilden controleren, ging de bestuurder er vol gas vandoor. Er ontstond een achtervolging.

Bij Eijsden ging de verdachte van de snelweg af. Even verderop kwam hij met zijn auto in botsing met een politiewagen. Uiteindelijk konden agenten in een andere auto de man elders in Eijsden klemrijden. Ook daarbij raakte een dienstauto beschadigd.

De man bleek niet gewond te zijn geraakt. Hij is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. Waarom de man op de vlucht sloeg is onduidelijk.